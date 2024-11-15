Получены соединения для создания позволяющих очищать воздух катализаторов

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Линейку химических соединений на основе металлов, которые можно нанести на любой носитель для создания катализаторов широкого применения, разработали в Новосибирске. В частности, такие катализаторы могут применяться в системах очистки воздуха в городских агломерациях, сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории химии редких платиновых металлов Института неорганической химии СО РАН Данила Васильченко.
Сложность в создании металлических катализаторов состоит в том, что в процессе могут образовываться соединения на основе хлора, фтора, брома и йода, которые химики называют «галогенидами». По словам Васильченко, образование таких соединений ведет к распаду и деградации катализаторов.
«Мы работали с азотно-кислыми растворами и с нитратами платиновых металлов и разработали целую линейку соединений, которые не содержат галогениды. С помощью мы можем синтезировать не только катализаторы дожига угарного газа, с которых мы начинали, но и самый широкий спектр катализаторов», — рассказал он.
В основе катализаторов комплексы с добавлением благородных металлов — платины, палладия, родия и иридия. Как пояснил Васильченко, такие соединения можно наносить на любые носители, например, на основе кислорода или углерода. «Они на любой носитель легко наносятся. В этом основное преимущество, и те частицы металлов, которые получаются, можно регулировать от очень больших до очень маленьких», — отметил ученый.
Как пояснил Васильченко, основная область применения соединений для создания веществ для фотокатализа, когда химическая реакция ускорятся благодаря воздействию света вместе с катализатором. Такие реакции активно используются для выделение водорода, перспективного для транспортных средств, в химической промышленности и для накопления энергии.
«Были у нас работы с органикой для медицинских приложений и для технической химии, а также работы по созданию катализаторов дожига угарного газа. Это не только системы в автомобилях, но и очистка воздуха в городских агломерациях, когда в помещение ставится катализатор, который дожигает угарный газ», — добавил Васильченко.