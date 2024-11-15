Получены соединения для создания позволяющих очищать воздух катализаторов

В основе катализаторов комплексы с добавлением благородных металлов — платины, палладия, родия и иридия. Как пояснил Васильченко, такие соединения можно наносить на любые носители, например, на основе кислорода или углерода. «Они на любой носитель легко наносятся. В этом основное преимущество, и те частицы металлов, которые получаются, можно регулировать от очень больших до очень маленьких», — отметил ученый.