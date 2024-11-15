Главные новости 15 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 15 ноября 2024 года.
БКФ лишился лицензии Центробанка
Лицензия Банка корпоративного финансирования (БКФ) прекратила действие с 15 ноября. Документ, санкционирующий банковские операции, был отозван Центробанком России из-за нарушения федеральных законов.
Три региона России подверглись массовой атаке украинских БПЛА
Ночью 15 ноября средства ПВО нейтрализовали 51 украинский беспилотник над тремя российскими регионами и Азовским морем. Над Краснодарским краем перехватили и ликвидировали 36 БПЛА, над территорией Крыма — три, над Белгородской областью — два, над Азовским морем — 10.
В США заявили, что поставят Украине все обещанное Байденом оружие
Франция и Венгрия стали главными покупателями российского газа в ЕС
В Японии в возрасте 101 года скончалась принцесса Микаса
Старейший член императорской семьи Японии — принцесса Юрико Микаса — умерла в возрасте 101 года. Она была вдовой принца Такахито Микаса — младшего брата дедушки нынешнего императора Нарухито.