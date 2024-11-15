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Главные новости 15 ноября 2024 года

Последние новости за сегодня — 15 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 15 ноября 2024 года.

БКФ лишился лицензии Центробанка

Источник: РИА "Новости"

Лицензия Банка корпоративного финансирования (БКФ) прекратила действие с 15 ноября. Документ, санкционирующий банковские операции, был отозван Центробанком России из-за нарушения федеральных законов.

Три региона России подверглись массовой атаке украинских БПЛА

Ночью 15 ноября средства ПВО нейтрализовали 51 украинский беспилотник над тремя российскими регионами и Азовским морем. Над Краснодарским краем перехватили и ликвидировали 36 БПЛА, над территорией Крыма — три, над Белгородской областью — два, над Азовским морем — 10.

В США заявили, что поставят Украине все обещанное Байденом оружие

Источник: AP 2024

Представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила журналистам, что действующий президент США Джо Байден намерен использовать все средства, выделенные Конгрессом на вооружение Украины. США осуществит поставки на более чем $7 млрд до ухода американского лидера с поста.

Франция и Венгрия стали главными покупателями российского газа в ЕС

Источник: AP 2024

По объемам закупленного российского газа среди стран Европы по итогам восьми месяцев 2024 года лидируют Франция, Венгрия и Испания. Всего Россия с января по август поставила в ЕС газа на $9 млрд.

В Японии в возрасте 101 года скончалась принцесса Микаса

Старейший член императорской семьи Японии — принцесса Юрико Микаса — умерла в возрасте 101 года. Она была вдовой принца Такахито Микаса — младшего брата дедушки нынешнего императора Нарухито.