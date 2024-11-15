Главные новости 15 ноября 2024 года

Ночью 15 ноября средства ПВО нейтрализовали 51 украинский беспилотник над тремя российскими регионами и Азовским морем. Над Краснодарским краем перехватили и ликвидировали 36 БПЛА, над территорией Крыма — три, над Белгородской областью — два, над Азовским морем — 10.