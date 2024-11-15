Игры в престолы: Музеи Кремля вспомнили эпоху дворцовых переворотов

— По этому документу Анна Ивановна была ограничена во всем, она не могла распоряжаться казной, назначать на государственные должности, не могла начинать войну и провозглашать мир, подписывать приговор и учинять следствие против кого-то, — рассказал «Известиям» Василий Новоселов. — Всё решал Верховный тайный совет. У нее не было ничего, кроме титула. Она на эти условия согласилась. А когда оказалась в Москве, с ней удалось связаться людям, не желавшим, чтобы Россия превратилась в олигархическое государство. Когда она поняла, что может рассчитывать на серьезную поддержку гвардии, решила «Кондиции» порвать и провозгласить себя самодержавной императрицей.