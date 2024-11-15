Игры в престолы: Музеи Кремля вспомнили эпоху дворцовых переворотов

В Музеях Московского Кремля открывается выставка «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи», посвященная «эпохе дворских бурь», начавшейся после смерти первого русского императора. В масштабном проекте принимают участие 14 крупнейших музеев, архивов и библиотек Москвы и Санкт-Петербурга, предоставивших 260 экспонатов. Главные редкости: корона Российской империи, золотая табакерка Екатерины II, ботфорты со шпорами и ночная рубаха Павла I, сюртук Петра II и порванные «Кондиции». Всё это «Известия» увидели накануне открытия.
Поперек батьки.
Масштабный проект разместился в выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы. В полумраке кремлевских палат за стеклом представлены исторические артефакты. Экспозиция, призванная представить хитросплетения судеб правителей России, раскроет историю дворцовых переворотов, начиная с первых наследников Петра Великого. Здесь отражены дворцовые интриги с участием князя Меншикова, графа Остермана и клана Долгоруких, которые возвели на престол Екатерину I и Петра II. Другие части выставки посвящены правлению Анны Иоанновны, Петра III, Екатерины II и Павла I — все эти государи опирались на разные аристократические кланы и имели своих фаворитов.
— Эта выставка необычна тем, что основную роль здесь играют документы, о которых все слышали, но никто не видел: акты о престолонаследии, «Кондиции» Анны Иоанновны, тайная переписка иностранных послов и посланников, — рассказала генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. — Здесь собрано всё, что относится к политической жизни России XVIII века в эпоху дворцовых переворотов.
Это бурный и драматичный период в истории России, последовавший за смертью Петра Великого, когда власть в государстве неоднократно сменялась насильственным путем. Император Петр І указом от 5 февраля 1722 года отменил веками существовавшую традицию передачи престола от отца к сыну: теперь монарх мог сам назначить себе преемника. Однако в 1725 году царь скоропостижно скончался, не оставив завещания. И среди его ближайших сподвижников началась борьба за власть и влияние на претендентов на императорскую корону. Зачастую исход решала созданная Петром І гвардия.
С неожиданной смертью 14-летнего Петра II надолго прервалось наследование престола династией Романовых по мужской линии. Юноша умер накануне собственной свадьбы.
— Его гардероб сохранился и представлен на выставке, — рассказала Елена Гагарина. — Петр II не мечтал заниматься политикой. Он любил охоту, развлечения, удовольствия. И во время одной из охот простудился и умер. Но весь гардероб, который был привезен в Кремль к коронации, остался здесь и дошел до нас в очень хорошем состоянии.
Не в «Кондиции».
В условиях обострения борьбы за власть и судьбу престола члены Beрховного тайного совета, используя «Устав о праве наследования» 1722 года, пригласили занять российский трон вдовствующую герцогиню Курляндскую Анну Иоанновну.
— Для российских историков она Анна Ивановна, всё-таки ее отца звали Иван (V) Алексеевич, русский царь из династии Романовых, сын Алексея Михайловича, — пояснил куратор выставки Василий Новоселов. — Позже, по традиции XIX века, ее стали называть Анна Иоанновна.
Стать императрицей она могла, лишь подписав определенные условия, «Кондиции», которые существенно ограничивали императорскую власть в пользу верховников. Текст документа был окончательно согласован 19 января 1730 года. А 25 января в Митаве Анна Иоанновна его подписала. 1 февраля «Кондиции» были доставлены в Москву и на следующий день оглашены перед собранием высших чинов империи.
— По этому документу Анна Ивановна была ограничена во всем, она не могла распоряжаться казной, назначать на государственные должности, не могла начинать войну и провозглашать мир, подписывать приговор и учинять следствие против кого-то, — рассказал «Известиям» Василий Новоселов. — Всё решал Верховный тайный совет. У нее не было ничего, кроме титула. Она на эти условия согласилась. А когда оказалась в Москве, с ней удалось связаться людям, не желавшим, чтобы Россия превратилась в олигархическое государство. Когда она поняла, что может рассчитывать на серьезную поддержку гвардии, решила «Кондиции» порвать и провозгласить себя самодержавной императрицей.
25 февраля 1730 года в Кремлевском дворце «Кондиции» были собственноручно «изодраны» императрицей на глазах верховников и дворян. «Кондиции» стали первым актом ограничения самодержавия и создали прецедент для будущих многочисленных проектов государственного переустройства России.
Главный экспонат в Патриаршем дворце — золотая корона императрицы Анны Иоанновны. Ею она была коронована на престол. Драгоценное убранство венца включает 2,5 тыс. алмазов. А бриллиантовый крест возвышается над внушительным самородком шпинели.
В соседней витрине — важнейший документ, изменивший ход истории. Те самые разорванные Анной Иоанновной «Кондиции».
Шифровальная грамота.
Дворцовые интриги были невозможны без шпионских игр. В России была своя «игра престолов». На выставке можно увидеть ключ для расшифровки секретной переписки в виде «цифирной» таблицы. Она была создана известным математиком и статским советником Коллегии иностранных дел Гольдбахом. Ею активно пользовались французы. Например, маркиз де ла Шетарди обменивался информацией с секретарем по иностранным делам Амело де Шайю. Об этом рассказывается в фильме Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!».
В начале 1740-х годов при Коллегии иностранных дел была создана секретная служба перлюстрации. Она появилась благодаря усилиям сенатора и главного директора почт, вице-канцлера Бестужева-Рюмина. Будучи проводником самостоятельной внешней политики России, ориентированной на отход от Франции и Пруссии и укрепление союза с Англией, вице-канцлер был крайне неугоден Версалю. Благодаря Гольдбаху удалось подобрать ключи к целому ряду шифров «министров прусского и французского дворов». Это позволило выявить подлинные намерения Франции, заключавшиеся в поддержке своих исторических союзников — Швеции и Османской империи — в ущерб интересам России.
В Успенской звоннице можно увидеть родословную книгу российской императорской фамилии. Генеалогическое древо Павла Петровича изображено в виде раскидистого дуба. На каждой ветви — потомки, великие князья и княгини. Создана книга в Санкт-Петербурге в 1798 году, рукописные страницы помещены в дорогой переплет из шелка и бархата, украшены золотым шитьем.
В экспозиции представлены и редчайшие монеты и медали, связанные с коронациями. И, конечно же, оружие гвардейцев, которые были свидетелями этих событий. А еще портреты правителей, а под ними в витринах — вещи с этих картин, дошедшие до наших дней. Золотые и хрустальные кубки с символами власти, золотые табакерки с барельефами царственных особ, конская парадная упряжь и многое другое.
Выставка работает в Музеях Московского Кремля с 15 ноября до 23 февраля.