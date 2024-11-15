Создан алгоритм для более точного прогноза уровня глюкозы у диабетиков

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Алгоритм на основе машинного обучения для анализа и прогнозирования уровня глюкозы у диабетиков разработали в Новосибирске. Он позволяет давать более точный прогноз и в перспективе более точно дозировать инсулин, сообщили в пресс-службе НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ, филиал Института цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск).
«Алгоритм выделяет варианты динамики глюкозы среди всех накопленных данных непрерывного мониторинга, определяет, какому варианту соответствует динамика глюкозы у конкретного пациента, а дальше строит прогноз с учетом варианта динамики глюкозы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что новый подход был создан учеными совместно с сотрудниками из Института математики им. Соболева СО РАН. Он позволяет давать более точный прогноз уровня глюкозы и, в перспективе, более точное дозировать инсулин.
В пресс-службе добавили, что учеными также создана система поддержки принятия врачебных решений для управления уровнем глюкозы у пациентов с сахарным диабетом первого типа. Интерактивная система запрашивает у врача данные о состоянии пациента, результаты непрерывного мониторинга глюкозы и, в зависимости от имеющейся проблемы, дает рекомендации по ее устранению. Исследования идут при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ).