Создан алгоритм для более точного прогноза уровня глюкозы у диабетиков

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Алгоритм на основе машинного обучения для анализа и прогнозирования уровня глюкозы у диабетиков разработали в Новосибирске. Он позволяет давать более точный прогноз и в перспективе более точно дозировать инсулин, сообщили в пресс-службе НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ, филиал Института цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск).