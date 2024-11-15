Рок-группа «Алиса» организовала концертный тур с новым альбомом «Гойда»

«Я нахожусь уже в том возрасте, когда я в принципе могу абсолютно спокойно не объяснять, о чем песни. В песне всё сказано. Возьмите альбом, послушайте и составьте свое мнение», — рассказал лидер «Алисы» Константин Кинчев.