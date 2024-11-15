Рок-группа «Алиса» организовала концертный тур с новым альбомом «Гойда»

Свой 23-й студийный альбом, состоящий из 16 композиций, коллектив презентует в Санкт-Петербурге, также состоится выступление в Москве. Новые песни уже смогли услышать поклонники группы из Волгограда, Краснодара и Ростова.
«Я нахожусь уже в том возрасте, когда я в принципе могу абсолютно спокойно не объяснять, о чем песни. В песне всё сказано. Возьмите альбом, послушайте и составьте свое мнение», — рассказал лидер «Алисы» Константин Кинчев.
Альбом записывался рок-группой больше года. К его созданию были привлечены несколько приглашенных музыкантов. Музыка в «Гойде» совмещает в себе различные инструменты и стили, включая тяжелые рок-композиции и лирические баллады.
«Тема происходящих событий присутствует очень ярко. При этом альбом и философский, и нравственный», — поделился своими впечатлениями основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.
Ранее, 16 апреля, состоялся официальный релиз хита группы «Алиса» «Умереть молодым» от рэпера Артема Саграды. Отмечалось, что новое исполнение популярной песни 1990-х годов соединило в себе рок и рэп, что придает ей иное звучание.