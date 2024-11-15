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Брайан Ино проведет курс по написанию песен

Британский электронный музыкант Брайан Ино проведет обучающую программу по сонграйтингу на онлайн-платформе School of Song. Курс включает четыре лекции, Q&A-сессии по часу и офлайн-упражнения в классе.

Источник: Звук

Британский электронный музыкант Брайан Ино проведет обучающую программу по сонграйтингу на онлайн-платформе School of Song. Курс включает четыре лекции, Q&A-сессии по часу и офлайн-упражнения в классе.

На занятиях Songwriting With Brian Eno студенты обсудят такие темы, как ограничения в творчестве, экспериментальный подход в написании треков, само определение музыки и многое другое, сообщает School of Song. Курс стартует в январе 2025-го.

«Я с нетерпением жду возможности правильно сформулировать некоторые идеи о творческом процессе, которые формулировались последние 50 лет», — поделился Ино.

Ранее артист анонсировал свою новую книгу What Art Does, которая увидит свет 3 декабря.