Двустороннее движение введут на эстакаде над Профсоюзной улицей

Трассу ввели в эксплуатацию 15 лет назад, и трафик на ней всегда был малоинтенсивным — около 100−300 автомобилей в час. Вышеуказанный фактор, а также ширина эстакады (10 метров) позволяли разделить ее на два направления.
«Переразметка позволяет улучшать движение в столице. Меняя направление движения и число полос, мы равномерно и безопасно распределяем трафик. На малоинтенсивной эстакаде над Профсоюзной улицей сделают двустороннее движение — жители районов Ясенево и Теплый Стан получат быстрый и удобный маршрут, перепробег при движении со стороны Калужского шоссе сократится на 1,2 километра. Продолжаем делать поездки в городе комфортнее по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Помимо переразметки, для эффективного и безопасного движения установили два светофора для въезда на эстакаду с восточной стороны и для съезда с западной стороны. Для встречного разъезда с западной стороны дорогу локально расширили.
Ранее, до начала разработки проекта, проехать из Ясенева в Теплый Стан можно было только двумя маршрутами: через Новоясеневский проспект и перекресток у станции метро «Теплый Стан» или через разворот под эстакадой. Теперь появится альтернативный маршрут. Он станет на 1,2 километра короче имеющихся и даст возможность объезжать перекресток на Новоясеневском проспекте.
Сейчас на участке устанавливают дорожные знаки, после чего подключат светофоры. Поехать по новому пути можно будет сразу после окончания работ.
По прогнозам специалистов ЦОДД, после того как на эстакаде введут двустороннее движение, разгрузится узел у станции метро «Теплый Стан», а маршрут к станции метро «Генерала Тюленева» из Ясенева и с Калужского шоссе станет удобнее и быстрее. Кроме того, разгрузится разворот под эстакадой и участок Профсоюзной улицы от Новоясеневского проспекта до улицы Генерала Тюленева в обе стороны.
С начала 2024 года сотрудники ЦОДД реализовали 69 проектов из 81. Например, в августе завершился проект по переразметке на Третьем транспортном кольце от улицы Гаврикова до проспекта Мира. Там добавили пятую полосу для увеличения пропускной способности дороги и снижения заторов на данном участке, особенно в период утренних и вечерних разъездов. Уже спустя три месяца водители стали проезжать участок на 20 процентов быстрее.
До конца этого года ЦОДД планирует завершить еще не менее 12 проектов по переразметке. Например, на улице Обручева сделают несколько новых разворотов, чтобы сократить путь водителей на ее разных участках. Таким образом, перепробег перед Севастопольским проспектом снизится на 360 метров, а возле дома 29 на улице Обручева при движении со стороны Севастопольского проспекта уменьшится на 700 метров при развороте на Научном проспекте.
Переразметка позволяет быстро и эффективно улучшать движение транспорта без расширения проезжей части. Специалисты ЦОДД разрабатывают проекты и схемы, в результате которых меняется именно ширина полос на проезжей части, добавляются новые развороты и повороты на перекрестках, эстакадах и других магистралях столицы. Благодаря проектам переразметки увеличивается пропускная способность личного и городского транспорта, появляются новые маршруты.
В результате водители получают множество альтернативных путей, при этом увеличивается средняя скорость в городе и сокращается время в дороге.