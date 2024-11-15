Двустороннее движение введут на эстакаде над Профсоюзной улицей

С начала 2024 года сотрудники ЦОДД реализовали 69 проектов из 81. Например, в августе завершился проект по переразметке на Третьем транспортном кольце от улицы Гаврикова до проспекта Мира. Там добавили пятую полосу для увеличения пропускной способности дороги и снижения заторов на данном участке, особенно в период утренних и вечерних разъездов. Уже спустя три месяца водители стали проезжать участок на 20 процентов быстрее.