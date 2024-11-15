Создана методика оценки компетентности ИИ в образовательных задачах

«Разработанный нами подход позволяет наглядно показать ключевую проблему ИИ сегодня: никогда не знаешь, где ждать ошибки. Модель может ошибаться даже в простейших заданиях, которые могут считаться ядром дисциплины. Наш тест показывает ключевые проблемы и в области знаний, и в области прикладного применения, тем самым намечает путь к преодолению ключевых проблем. Устранять их критически важно, ведь мы рассчитываем на такие модели как на помощников преподавателей и тем более учеников», — подытожил научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.