Ушел из жизни продюсер Шел Талми, работавший с The Kinks и The Who

Британский продюсер Шел Талми умер в возрасте 87 лет. Он известен своим вкладом в создание таких хитов, как You Really Got Me группы The Kinks и My Generation от The Who. Как сообщил архивариус и автор песен Алек Палао, Талми мирно ушел из жизни во сне в своем доме в Лос-Анджелесе в среду, 13 ноября, после осложнений, связанных с инсультом.