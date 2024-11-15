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Ушел из жизни продюсер Шел Талми, работавший с The Kinks и The Who

Британский продюсер Шел Талми умер в возрасте 87 лет. Он известен своим вкладом в создание таких хитов, как You Really Got Me группы The Kinks и My Generation от The Who. Как сообщил архивариус и автор песен Алек Палао, Талми мирно ушел из жизни во сне в своем доме в Лос-Анджелесе в среду, 13 ноября, после осложнений, связанных с инсультом.

Источник: Звук

Британский продюсер Шел Талми умер в возрасте 87 лет. Он известен своим вкладом в создание таких хитов, как You Really Got Me группы The Kinks и My Generation от The Who. Как сообщил архивариус и автор песен Алек Палао, Талми мирно ушел из жизни во сне в своем доме в Лос-Анджелесе в среду, 13 ноября, после осложнений, связанных с инсультом.

Талми начал свою музыкальную карьеру в конце пятидесятых годов на лейбле Decca Records, сообщает Sky News. Затем он сотрудничал с The Kinks, The Who, Дэвидом Боуи, The Easybeats, Manfred Mann и многими другими.

Ранее стало известно, что умер продюсер Куинси Джонс, работавший с Фрэнком Синатрой и Майклом Джексоном.