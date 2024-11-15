Марк Цукерберг и T-Pain выпустили акустический кавер на трек Get Low от Lil Jon

Релиз песни посвящен годовщине отношений Цукерберга и его жены Присциллы. В своих соцсетях предприниматель объяснил, что Get Low играла, когда он впервые встретил возлюбленную на студенческой вечеринке. С тех пор пара каждый год слушает хит в этот день.