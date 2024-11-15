Физик Ожаровский: Украина может изготовить атомную бомбу из отходов АЭС

Если Украина примет решение создать ядерное оружие (чего, по мнению ученого, она делать не будет как минимум из опасения международных санкций), то, вероятно, попробует изменить режим работы одной или нескольких АЭС и будет загружать в нее топливо чаще. Для этого подойдет любой реактор на тепловых нейтронах. Наконец, Ожаровский считает, что разделение плутония на оружейный и реакторный весьма условное. И тот, и другой подходит для изготовления взрывного устройства — ~избыток плутония-240 портит его качество, но не делает негодным ядерный материал.~ Например, реакторного плутония для бомбы может потребоваться больше, устройство будет менее мощным или будет слишком габаритным и тяжелым.