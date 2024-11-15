Читатели предпочли ИИ-поэтов реальным

Исследование состояло из двух экспериментов, в первом приняли участие более 1,6 тыс. человек. Для него выбрали по пять работ десяти известных англоязычных поэтов, в том числе классиков, как Уильям Шекспир, Лорд Байрон, и еще пять генерировались при помощи чат-бота ChatGPT 3.5 с соблюдением стиля этих авторов. Затем каждый участник получил случайным образом десять текстов — 5 реального автора, столько же в его стиле от ИИ, — и отвечал, является ли он искусственным продуктом или вышел из-под пера. Этот опыт показал, что участники не могли определить, какое из стихотворений принадлежит настоящему автору и даже несколько чаще называли реальными сгенерированные стихи.