Серж Танкян признался, что «отстранился» на последних альбомах System Of A Down

Рок-музыкант Серж Танкян, известный как фронтмен System Of A Down, рассказал в интервью, что «эмоционально отстранился» от группы во время записи альбомов Mezmerize (2005) и Hypnotize (2005).
«Из-за этого я стал очень пассивным. Была музыка, которую я хотел привнести, но чувствовал, что не могу этого сделать…. Я был в странном положении. Внес творческий вклад, но у меня ничего не получилось… Мне нужен был кислород. Я чувствовал, что происходит слишком много всего», — сказал артист в интервью Metal Hammer.
По словам Танкяна, он все равно считает, что в альбомах были великолепные песни. Ему нравилось работать в студии напротив дома фокусника Гарри Гудини, но в целом тот период Серж вспоминает как непростой.
На данный момент альбомы Mezmerize (2005) и Hypnotize (2005) стали финальными в дискографии коллектива. Сейчас System Of A Down дают концерты, но не обещают фанатам нового студийного материала.
Ранее Серж Танкян представил видео на трек Appropriations.