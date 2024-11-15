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Серж Танкян признался, что «отстранился» на последних альбомах System Of A Down

Рок-музыкант Серж Танкян, известный как фронтмен System Of A Down, рассказал в интервью, что «эмоционально отстранился» от группы во время записи альбомов Mezmerize (2005) и Hypnotize (2005).

Источник: Звук

Рок-музыкант Серж Танкян, известный как фронтмен System Of A Down, рассказал в интервью, что «эмоционально отстранился» от группы во время записи альбомов Mezmerize (2005) и Hypnotize (2005).

«Из-за этого я стал очень пассивным. Была музыка, которую я хотел привнести, но чувствовал, что не могу этого сделать…. Я был в странном положении. Внес творческий вклад, но у меня ничего не получилось… Мне нужен был кислород. Я чувствовал, что происходит слишком много всего», — сказал артист в интервью Metal Hammer.

По словам Танкяна, он все равно считает, что в альбомах были великолепные песни. Ему нравилось работать в студии напротив дома фокусника Гарри Гудини, но в целом тот период Серж вспоминает как непростой.

На данный момент альбомы Mezmerize (2005) и Hypnotize (2005) стали финальными в дискографии коллектива. Сейчас System Of A Down дают концерты, но не обещают фанатам нового студийного материала.

Ранее Серж Танкян представил видео на трек Appropriations.