Серж Танкян признался, что «отстранился» на последних альбомах System Of A Down

«Из-за этого я стал очень пассивным. Была музыка, которую я хотел привнести, но чувствовал, что не могу этого сделать…. Я был в странном положении. Внес творческий вклад, но у меня ничего не получилось… Мне нужен был кислород. Я чувствовал, что происходит слишком много всего», — сказал артист в интервью Metal Hammer.