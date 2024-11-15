Обнаружен новый вид геккона с удлиненными конечностями

«Во время полевых исследований на юге Ирана российско-иранская команда ученых обнаружила новую популяцию Asaccus в прибрежных горах Персидского залива недалеко от города Бандар-э-Джаск (провинция Хормозган). Анализ морфологических и молекулярных данных подтвердили, что найден новый вид представитель гекконов этого рода», — уточнили в вузе.