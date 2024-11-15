Гендиректор НМГ рассказала о позитивной оценке российского контента зрителями

Ранее, 3 октября, на петербургском контент-форуме прошли презентации крупнейших кинопрокатных компаний страны. Самой насыщенной, почти в два с половиной часа, была презентация «НМГ Кинопроката». Отмечалось, что в данный момент готовится к выходу не менее десяти крупных проектов. Так, 31 октября вышла в прокат спортивная драма «Федя. Народный футболист» о советском и российском футболисте Федоре Черенкове. После нее выйдут детектив «Красный шелк», полнометражная версия популярного сериала «Кореша», продолжение приключений «Трех котов» и другие. А главной сказкой Нового года станет картина «Финист. Первый богатырь», которая выйдет 1 января 2025 года.