Гендиректор НМГ рассказала о позитивной оценке российского контента зрителями

Участниками встречи стали топ-менеджеры медиакоммуникационной отрасли. Разговор на форуме касался не только производства рекламы, но и продвижения отечественного контента в целом, который будет по-настоящему интересен широкому потребителю.
«Производим очень много разного контента, потому что производим и сериалы, и шоу, и фильмы научно-популярные, и программы. Здесь хочется отметить недавнюю премьеру документального фильма “Александр Третий”, который с успехом прошел и на канале РЕН ТВ, и в интернете, потому что это первая такая большая премьера “НМГ Док”, которая показывает, какой большой интерес к качественно сделанному, талантливо сделанному документальному кино в России», — заявила Баланова.
Она также подчеркнула, что зрители по-прежнему доверяют телевидению так, как никакому другому средству коммуникации. Согласно результатам проведенного исследования, именно телевидение собирает наибольшую аудиторию.
Ранее, 3 октября, на петербургском контент-форуме прошли презентации крупнейших кинопрокатных компаний страны. Самой насыщенной, почти в два с половиной часа, была презентация «НМГ Кинопроката». Отмечалось, что в данный момент готовится к выходу не менее десяти крупных проектов. Так, 31 октября вышла в прокат спортивная драма «Федя. Народный футболист» о советском и российском футболисте Федоре Черенкове. После нее выйдут детектив «Красный шелк», полнометражная версия популярного сериала «Кореша», продолжение приключений «Трех котов» и другие. А главной сказкой Нового года станет картина «Финист. Первый богатырь», которая выйдет 1 января 2025 года.
Неожиданным сюрпризом от «НМГ Кинопроката» на форуме оказался анонс фильма «Буратино», работа над которым находится на финальных стадиях. Премьера запланирована на 1 января 2026 года.