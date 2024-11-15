Разарботан новый подход для получения квантовой спиновой жидкости

Полное теоретическое описание данной экзотической формы материи было разработано еще в 2009 году выходцем из России Алексеем Китаевым, однако первые аналоги квантовой спиновой жидкости были созданы лишь в 2015 году. По словам европейских физиков, эти формы квантовой спиновой жидкости не обладали всеми свойствами, на которые указывает теория Китаева, а также их нельзя было использовать для разработки новых вычислительных систем и материалов.