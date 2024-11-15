В Петербурге военком отправлял на СВО несуществующих военных, забирая их выплаты

По данным следствия, в 2023 году 51-летний помощник военного комиссара и его 38-летняя супруга искали мужчин-россиян, которых они могли бы фиктивно устроить в энергосбытовую компанию — там в отделе кадров работала их 41-летняя знакомая. Затем они заключали с этими россиянами несуществующие контракты от лица Минобороны о прохождении военной службы и участии в СВО. За это сотрудникам энергосбытовой компании платили ежемесячно по 50 тыс. рублей. Кроме этого, им выплачивали 500 тыс. рублей. Все деньги забирали себе мошенники.