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В воронежском ЖК появился памятник Джону Леннону

Скульптуру легендарного музыканта, экс-участника группы The Beatles Джона Леннона, установили в строящемся ЖК в Воронеже на набережной Чуева. Артист изображен сидящим на лавочке и смотрящим на потенциального собеседника.

Источник: Звук

Скульптуру легендарного музыканта, экс-участника группы The Beatles Джона Леннона, установили в строящемся ЖК в Воронеже на набережной Чуева. Артист изображен сидящим на лавочке и смотрящим на потенциального собеседника.

Из-за угла за Ленноном «наблюдает» другая фигура — папарацци с объективом, сообщает ВОРОНЕЖ1.ру.

Кроме того, на территории жилого комплекса появился памятник героям вселенной «Простоквашино»: почтальону Печкину, коту Матроскину и псу Шарику, а также скульптура добермана, свернувшегося на кресле.

Ранее в Воронеже предложили поставить памятник лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Хою.