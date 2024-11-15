В воронежском ЖК появился памятник Джону Леннону

Скульптуру легендарного музыканта, экс-участника группы The Beatles Джона Леннона, установили в строящемся ЖК в Воронеже на набережной Чуева. Артист изображен сидящим на лавочке и смотрящим на потенциального собеседника.
Из-за угла за Ленноном «наблюдает» другая фигура — папарацци с объективом, сообщает ВОРОНЕЖ1.ру.
Кроме того, на территории жилого комплекса появился памятник героям вселенной «Простоквашино»: почтальону Печкину, коту Матроскину и псу Шарику, а также скульптура добермана, свернувшегося на кресле.
Ранее в Воронеже предложили поставить памятник лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Хою.