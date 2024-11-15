Создана технология 3D-печати стентов для лечения ишемической болезни сердца

Коронарные стенты в виде металлических каркасов используют для восстановления кровотока в сосуде в месте его сужения. В течение последних 10 лет они создаются с помощью лазерной резки. Авторы предложили подход, который позволяет создавать персонализированные изделия со сложной структурой.