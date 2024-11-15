Создана технология 3D-печати стентов для лечения ишемической болезни сердца

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали метод 3D-печати коронарных стентов, используемых при лечении ишемической болезни сердца, который позволит сделать их надежнее и сократит время изготовления. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
«Такие стенты должны обладать биосовместимостью, гибкостью и прочностью. Ученые ПНИПУ предложили двухэтапную технологию печати кобальт-хромовых стентов, которая позволяет производить более надежные модели и ускорить процесс их изготовления», — говорится в сообщении.
Коронарные стенты в виде металлических каркасов используют для восстановления кровотока в сосуде в месте его сужения. В течение последних 10 лет они создаются с помощью лазерной резки. Авторы предложили подход, который позволяет создавать персонализированные изделия со сложной структурой.
«Четкое моделирование и оптимизация параметров печати позволяют создавать более надежные персонализированные имплантаты по индивидуальной 3D-модели, что способно улучшить состояние пациентов и повысить эффективность лечения ишемической болезни сердца», — уточнили в вузе.
Результаты работы, выполненной при поддержке Российского научного фонда, опубликованы в журнале Materials.