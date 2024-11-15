Таллахасси
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Lil Nas X представил сингл «Light Again!», спродюсированный участником Daft Punk

Рэпер Lil Nas X выпустил трек «Light Again!». В работе над композицией поучаствовал Том Бангальтер из культового электронного дуэта Daft Punk.

Источник: Звук

Рэпер Lil Nas X выпустил трек «Light Again!». В работе над композицией поучаствовал Том Бангальтер из культового электронного дуэта Daft Punk.

Пока Lil Nas X не анонсировал новый альбом, но всячески намекает на новый релиз с названием Dreamboy, сообщает Pitchfork. Предыдущий альбом артиста MONTERO вышел в 2021 году.

Напомним, что группа Daft Punk распалась в 2021-м. Сейчас Том Бангальтер занимается сольными проектами. В частности, он написал музыку к балету Mythologies (2022) и короткометражному фильму An Urban Allegory (2024).