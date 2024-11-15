Татьяна Москалькова попросила Минобороны разъяснить механизм демобилизации

В случае, если гражданина решили мобилизовать при наличии у него оснований для отсрочки, обжаловать решение комиссии может как сам призывник, так и его родственник за него. Заявление подается через портал «Госуслуги», где отсрочка получается по одной из четырех категорий: «здоровье», «образование», «трудовая деятельность» и «другое».