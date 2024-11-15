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Татьяна Москалькова попросила Минобороны разъяснить механизм демобилизации

Омбудсмен России Татьяна Москалькова обратилась к заместителю начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны Александру Серговенцеву с просьбой прояснить механизм демобилизации военнослужащих.

Источник: РИА "Новости"

По словам омбудсмена, у командиров воинских частей нет механизма демобилизации, если призывная комиссия выносит решение об ошибочности мобилизации военнослужащего. «Какой ему нужно документ издать, чтобы демобилизовать человека?» — спросила Москалькова на всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека (цитата по «Интерфакс»).

Серговенцев согласился с ее позицией и пообещал передать этот вопрос начальнику Главного управления кадров Минобороны.

В случае, если гражданина решили мобилизовать при наличии у него оснований для отсрочки, обжаловать решение комиссии может как сам призывник, так и его родственник за него. Заявление подается через портал «Госуслуги», где отсрочка получается по одной из четырех категорий: «здоровье», «образование», «трудовая деятельность» и «другое».

права человека