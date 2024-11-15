Социолог Борис Кагарлицкий потребовал не включать его в обмен заключенными с США

«Я уже несколько раз заявлял и повторяю снова, что в подобных обменах участвовать не желаю и прошу меня в эти списки не включать. Не вижу никакого смысла и пользы для себя в эмиграции. Если бы я хотел уехать из страны, я бы сам это сделал. Но я уезжать с родины не собираюсь и, если ради этого надо сидеть в тюрьме — буду сидеть в тюрьме», — написал Кагарлицкий.