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Джин из BTS представил дебютный сольный мини-альбом Happy

Участник южнокорейского бойз-бэнда BTS Джин выпустил свой первый EP под названием Happy. Артист стал последним среди коллег по группе, кто дебютировал сольно.

Источник: Звук

Участник южнокорейского бойз-бэнда BTS Джин выпустил свой первый EP под названием Happy. Артист стал последним среди коллег по группе, кто дебютировал сольно.

В релиз вошло шесть композиций, в том числе дуэты с Венди из женского K-pop-коллектива Red Velvet (Heart on the Window) и участниками японской альтернативной рок-команды One Ok Rock Такой и Тору (Falling). Сопродюсером заглавного трека Running Wild выступил Гэри Барлоу из британской поп-рок-группы Take That.

Ранее Джин представил полную версию сингла Super Tuna и клип на него. Первый отрывок песни увидел свет еще в 2021-м.