Джин из BTS представил дебютный сольный мини-альбом Happy

В релиз вошло шесть композиций, в том числе дуэты с Венди из женского K-pop-коллектива Red Velvet (Heart on the Window) и участниками японской альтернативной рок-команды One Ok Rock Такой и Тору (Falling). Сопродюсером заглавного трека Running Wild выступил Гэри Барлоу из британской поп-рок-группы Take That.