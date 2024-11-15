В РФ приспособили двумерные материалы для управления сверхпроводниками

Российские физики предположили, что подобные взаимодействия можно использовать, чтобы управлять поведением и свойствами сверхпроводников, а также различных материалов, которые можно использовать для создания спинтронных устройств и датчиков. Руководствуясь подобными соображениями, Бобков и его коллеги просчитали то, как будут взаимодействовать друг с другом сверхтонкие прослойки из диселенида ниобия и диселенида ванадия.