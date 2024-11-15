Главные новости недели с 11 по 15 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 11 по 15 ноября 2024 года.
В Абхазии вспыхнули антиправительственные протесты
В Сухуме 15 ноября протестующие потребовали отклонить законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Депутаты перенесли заседание, что вызвало штурм парламента. В столкновениях пострадали восемь человек.
Путин и Шольц созвонились впервые с декабря 2022 года
Владимир Путин и Олаф Шольц впервые за почти два года провели часовой телефонный разговор. Канцлер ФРГ ранее выражал готовность возобновить контакты для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.
Выплаты за ранения на СВО привязали к тяжести увечья
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который устанавливает дифференцированные выплаты военнослужащим за ранения, полученные в ходе боевых действий. Размер единовременной выплаты, до 3 млн руб., будет зависеть от тяжести ранения.
Госдума запретила пропаганду чайлдфри
Госдума приняла закон, запрещающий пропаганду чайлдфри в интернете, СМИ, кино и рекламе. Нарушителям грозят штрафы: физлицам — до 400 тыс. руб., должностным лицам — до 800 тыс. руб., юрлицам — до 5 млн руб.
Блогера Елену Блиновскую признали банкротом
Арбитражный суд признал блогера Елену Блиновскую банкротом из-за долгов по налогам, несмотря на возражения налоговых инспекторов, указывающих на её имущество.