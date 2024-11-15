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Главные новости недели с 11 по 15 ноября 2024 года

Итоги недели с 11 по 15 ноября 2024 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 11 по 15 ноября 2024 года.

В Абхазии вспыхнули антиправительственные протесты

Источник: РИА "Новости"

В Сухуме 15 ноября протестующие потребовали отклонить законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Депутаты перенесли заседание, что вызвало штурм парламента. В столкновениях пострадали восемь человек.

Путин и Шольц созвонились впервые с декабря 2022 года

Источник: Reuters

Владимир Путин и Олаф Шольц впервые за почти два года провели часовой телефонный разговор. Канцлер ФРГ ранее выражал готовность возобновить контакты для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

Выплаты за ранения на СВО привязали к тяжести увечья

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который устанавливает дифференцированные выплаты военнослужащим за ранения, полученные в ходе боевых действий. Размер единовременной выплаты, до 3 млн руб., будет зависеть от тяжести ранения.

Госдума запретила пропаганду чайлдфри

Госдума приняла закон, запрещающий пропаганду чайлдфри в интернете, СМИ, кино и рекламе. Нарушителям грозят штрафы: физлицам — до 400 тыс. руб., должностным лицам — до 800 тыс. руб., юрлицам — до 5 млн руб.

Блогера Елену Блиновскую признали банкротом

Источник: ТАСС

Арбитражный суд признал блогера Елену Блиновскую банкротом из-за долгов по налогам, несмотря на возражения налоговых инспекторов, указывающих на её имущество.