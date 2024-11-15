Длинные выходные будут в Беларуси в 2025 году шесть раз

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Четыре переноса рабочих дней из-за праздников решено сделать в 2025 году, сообщает пресс-служба белорусского правительства.
Так, в 2025 году будут следующие переносы:
с 6 января (понедельник) — на субботу 11 января.
с 28 апреля (понедельник) — на субботу 26 апреля.
с 4 июля (пятница) — на субботу 12 июля.
с 26 декабря (пятница) — на субботу 20 декабря.
То есть белорусы из-за переносов будут трижды отдыхать по 4 дня: с 4 по 7 января, с 3 по 6 июля, с 25 по 28 декабря, а также один раз будет три дня выходных — с 27 по 29 апреля.
Также в январе традиционно выходными будут 1 и 2 января. Весной нерабочие дни — 1 мая, которое выпадает на четверг, День Победы 9 мая в 2025 году — это пятница. Таким образом, добавятся еще одни небольшие весенние каникулы — с 9 по 11 мая.
Осенью также будет 3 дня выходных — с 7 по 9 ноября.
Подробнее о календаре переносов и выходных дней смотрите в инфографике Sputnik.
В завершающемся 2024 году у белорусов было меньше длинных выходных, чем в предстоящем 2025-м: с 11 по 14 мая и с 7 по 10 ноября.
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