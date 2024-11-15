Композитор Артемьев заявил, что не стремился к международному признанию

— Вопрос на засыпку. Наверное, не нам судить, посмотрим, как будет. Неизвестно, что будет дальше, но, дай Бог, все будет нормально. Интерес есть. На концерты приходят люди очень разного возраста — есть и 16-летние, и 70-летние. Народ слушает эту музыку, и им интересно то, что происходит на сцене. Знаете, Эдуард Николаевич был категорически против видеоряда, потому что наша музыка — самодостаточна. Она написана не только для кино, но и для самостоятельного звучания в концерте. А если ставить видеоряд, он будет отвлекать слушателей от главного — музыки. Поэтому у нас на экране обычно название музыкального произведения и фотография Эдуарда Николаевича. Люди должны видеть, что происходит на сцене, как работают музыканты, как они подают материал, как реагируют… И это очень интересно, ведь когда музыканты находятся в так называемом «музыкальном кайфе», такая энергетика идет со сцены, что любо-дорого смотреть! Абсолютно ничего не нужно! Ребята играют настолько удивительно, в них столько драйва! И зрителям интересно за ними наблюдать, им нравится то, что происходит на сцене, они смотрят, слушают и погружаются в музыку.