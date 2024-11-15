Роспотребнадзор выявил РНК норовируса у детей, отравившихся в школе в Чувашии

«Пришла из школы бледная, ее вырвало и была диарея. Сказала, что салат был кислый. По сегодняшний день в школу не ходила. Старший ходит в шестой класс, сейчас лежит с температурой и рвотой, ждем врача», — рассказала она, тоже подчеркнув, что заболевших очень много, «намного больше, чем пишут».