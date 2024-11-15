Расширять «Ростовское» кладбище планируют весной 2025 года

Кладбище «Ростовское» планируют начать расширять с апреля следующего года. Сейчас ищут подрядчика. Такая информация появилась на сайте Госзакупок.
Начальная цена контракта составляет полтора миллиарда рублей. На расширение кладбища будет выделен участок в 39,9 га. Причем более семи гектаров пойдет под объекты озеленения, еще девять гектаров нужны для дорог и покрытий. А оставшиеся 19 гектаров будут выделены для захоронений.
Как указано на сайте, заявки будут приниматься до второго декабря, а итоги подведут пятого декабря.
Ранее сообщалось, что единственное действующее кладбище Ростова почти заполнилось. К концу октября свободных мест на нем насчитывалось всего 3500.