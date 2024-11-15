Расширять «Ростовское» кладбище планируют весной 2025 года

Начальная цена контракта составляет полтора миллиарда рублей. На расширение кладбища будет выделен участок в 39,9 га. Причем более семи гектаров пойдет под объекты озеленения, еще девять гектаров нужны для дорог и покрытий. А оставшиеся 19 гектаров будут выделены для захоронений.