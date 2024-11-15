Lil Baby анонсировал альбом WHAM (Who Hard As Me)

Название новой пластинки появляется в финале полного дорогих автомобилей клипа на первый сингл 5AM, спродюсированный Wheezy и Шоном Момбергом. В треке есть строчки: «Даже моя мама спрашивает меня: “Где альбом? Мы его хотим”».