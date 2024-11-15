Врио главы Ростовской области поручил чиновникам составить план решения транспортного вопроса

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь провел с чиновниками совещание по поводу общественного транспорта. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Во время совещания перевозчики сообщили о нехватке водителей, а также обратили внимание на то, что выделенные для общественного транспорта полосы занимают автомобилисты и транзитные грузовики.
Во время совещания Юрий Слюсарь предложил министрам и главам муниципалитетов вместе с МВД и перевозчиками до середины декабря составить четкий план действий по улучшению ситуации с транспортом.
— Работа по улучшению транспортной сферы должна быть заметной. Необходимо оперативно и ощутимо изменить ситуацию. Жду решений. Возможно и нестандартных, но подходящих под реалии каждого района и в обозримые сроки, — добавил врио губернатора.