В Башкирии больше недели ищут пропавшую жительницу Уфы

В Уфе начались поиски 47-летней Эльвиры Галимовой. Об исчезновении женщины сообщили волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» в социальных сетях. О ней нет вестей с 7 ноября.
Известно, что уфимка собралась, надела на себя черную куртку, черные брюки, белую шапку, взяла с собой коричневую сумку и вышла из дома. С тех пор Эльвира Галимова не объявлялась. Родные женщины попытались сначала выйти с ней на связь самостоятельно, но позже обратились в полицию и к волонтерам.
Приметы: рост 177 см, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба звонить в 112 или 8−800−700−54−52.
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