В Башкирии больше недели ищут пропавшую жительницу Уфы

Известно, что уфимка собралась, надела на себя черную куртку, черные брюки, белую шапку, взяла с собой коричневую сумку и вышла из дома. С тех пор Эльвира Галимова не объявлялась. Родные женщины попытались сначала выйти с ней на связь самостоятельно, но позже обратились в полицию и к волонтерам.