Дворников хватит на весь город: Власти обещают избежать проблем с уборкой снега этой зимой в Петербурге

Петербург ловит последние дождливые дни осени и готовится встречать снежную зиму. По словам чиновников Смольного, на грядущие снегопады городские службы смотрят с большим оптимизмом, чем в прошлом году. Почему? «Комсомолка» отвечает на этот вопрос в пяти пунктах.
КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА УБОРКУ.
В городе уже два года идет реформа системы уборки. Теперь администрация не ищет подрядчиков, а напрямую финансирует городские предприятия и ставит им конкретные задачи. Сначала на такой формат перешли районные жилищные агентства, отвечающие за дворы и внутриквартальные проезды. Теперь — дорожные предприятия, они чистят улицы и проезжую часть.
— Мы преобразовали госпредприятия, которые занимаются уборкой дорог. Ушли от подрядного метода к государственному заданию, — сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин. — Кроме того, все лето работали над вопросами инфраструктуры и логистики. Например, создали базу для дорожной техники под мостом Бетанкура. Там будут стоять 40 единиц техники, предназначенной для уборки Петроградского района. Они больше будут ездить с Васильевского острова. И таких точечных вопросов масса.
КАК ДЕЛА СО ШТАТОМ.
Прошлой зимой нехватка работников сыграла с Петербургом злую шутку. В этот раз ситуацию обещают исправить. В районных жилищных агентствах, которые отвечают за дворы, штат укомплектован на 92 процентов. С 1 января 2025 года штат дворников будет увеличен на 1000 человек. Это должно снизить нагрузку на одного дворника. Сейчас работник ежедневно должен очищать от снега чуть меньше гектара городской территории.
— Заработная плата сейчас на очень хорошем уровне, мы можем предоставить инструмент, помещения, где можно переодеться, пообедать, кроме того, индивидуально подходим к жилищному вопросу, предоставляем работникам социальное жилье.
В предприятиях, которые чистят дороги, штат заполнен на 75 процентов. К 1 декабря обещают довести этот показатель до 80 процентов.
А С ТЕХНИКОЙ.
Для очистки дворов в строй поставлено более 1200 единиц техники. За чистоту дорог отвечает более 260 машин.
— Мы стараемся выбирать технику, которая служит дольше и эффективнее работает, — объяснил Разумишкин. — Это будут машины отечественного и белорусского производства. Кроме того, этим летом тестировалась техника на электрической платформе. Продолжим тесты и этой зимой. Хотим производить машины именно для Петербурга по нашим характеристикам и особенностям.
У КОГО НА КОНТРОЛЕ.
Государственная административная инспекция собирается следить за уборкой снега с помощью камер. Картинка будет передаваться из системы «Безопасный город» — это сеть камер по всему Петербургу.
— В ГАТИ создан центр контроля уборки улиц, пока он будет следить за четырьмя центральными районами, оттачивать все нюансы взаимодействия, чтобы построить эффективную систему контроля.
КТО РАСЧИСТИТ ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ.
Дорожники обещают убирать снег на центральных улицах города в течение суток. Для этого сформировано 11 бригад, которые будут работать исключительно в зоне платной парковки.
КСТАТИ.
СНЕЖОТРЯД.
В этом году предложили подключить к уборке снега студентов. Как объяснили в Комитете по благоустройству, этой зимой студентов ждут только в Центральном районе. С желающими вступить в снежотряд будут заключать сдельные договора, платить будут по часам. Обращаться можно в предприятие, которое отвечает за уборку в центре Петербурга, — ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства».
ЦИФРА.
5400 дворников будут работать в Петербурге с 1 января.