Дворников хватит на весь город: Власти обещают избежать проблем с уборкой снега этой зимой в Петербурге

Прошлой зимой нехватка работников сыграла с Петербургом злую шутку. В этот раз ситуацию обещают исправить. В районных жилищных агентствах, которые отвечают за дворы, штат укомплектован на 92 процентов. С 1 января 2025 года штат дворников будет увеличен на 1000 человек. Это должно снизить нагрузку на одного дворника. Сейчас работник ежедневно должен очищать от снега чуть меньше гектара городской территории.