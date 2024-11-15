В Белой Калитве недалеко от горы Караул произошел пожар

В Белой Калитве произошел пожар. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
По словам местных, огонь вспыхнул неподалеку от горы Караул. Люди стали опасаться, что пламя может дойти до памятника «Слово о полку Игореве».
Однако, как уточнили в МЧС, на этом участке выжигали мусор. И угрозы распространения огня нет.
— Реагирующие подразделения убыли, угрозы нет, — уточнили в ведомстве.
Напомним, в конце августа на горе Караул уже был пожар. Тогда там загорелась сухая трава на площади 500 квадратных метров. Пожарным в течение нескольких часов удалось потушить пламя.