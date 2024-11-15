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В Белой Калитве недалеко от горы Караул произошел пожар

Дончан напугал огромный столб огня возле горы Караул в Белой Калитве.

Источник: Комсомольская правда

В Белой Калитве произошел пожар. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

По словам местных, огонь вспыхнул неподалеку от горы Караул. Люди стали опасаться, что пламя может дойти до памятника «Слово о полку Игореве».

Однако, как уточнили в МЧС, на этом участке выжигали мусор. И угрозы распространения огня нет.

— Реагирующие подразделения убыли, угрозы нет, — уточнили в ведомстве.

Напомним, в конце августа на горе Караул уже был пожар. Тогда там загорелась сухая трава на площади 500 квадратных метров. Пожарным в течение нескольких часов удалось потушить пламя.