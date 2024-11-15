Минское метро останавливалось из-за инцидента с пассажиром на станции «Кунцевщина» в пятницу, 15 ноября. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщает пресс-служба минского метрополитена.
«Снималось напряжение с контактного рельса, было временно остановлено движение по Автозаводской (красной, — ред.) линии». В данный момент движение восстановлено. Метрополитен работает в штатном режиме", — говорится в сообщении опубликованном в 18.54.
Других подробностей происшествия не сообщается. Но минский метрополитен приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.
К слову, это уже вторая остановка минского метро в пятницу, 15 ноября. Утром движение останавливалось на Зеленолужской линии. Причиной остановки движения стала техническая неисправность поезда.
Ранее мы сообщали, что поляки арестовали белоруса, устроившего в Польше ДТП на автобусе с 9 пострадавшими.
В числе раненых после аварии оказались шесть граждан Беларуси, один из них до сих пор остается в больнице под наблюдением врачей.