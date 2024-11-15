МВД предложило ограничить пребывание украинцев в России

Условием для пребывания в России и права на работу будут обязательная дактилоскопия и прохождение медицинского освидетельствования, в том числе на ВИЧ, а также фотографирование. Для права на работу после 31 марта 2025 года украинцы должны до этой даты обратиться в территориальные органы МВД для выдачи патента.
Срок пребывания для иностранцев и лиц без гражданства, которые работают на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, будет продлеваться на период действия договора с работодателем, но не позднее 31 декабря 2025 года.
В случае принятия указ вступит в силу с 1 января 2025 года, но меры затронут и прибывших в Россию до этой даты украинцев, кроме освободившихся из колоний, «создающих угрозу государственной или общественной безопасности», представивших подложные документы или сообщивших ложные сведения.
До этого срок пребывания граждан Украины и их право на работу в России не ограничивался в случае получения «зеленой карты». Для этого также нужно было пройти дактилоскопию, медосвидетельствование и фотографирование. Для зарегистрированных на территории вошедших в состав России осенью 2022 года регионов действует бессрочный запрет на выдворение.
В конце сентября прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий украинцам въезжать в Россию и выезжать из нее по документам, срок действия которых истек. При этом с октября того же года украинцы старше 14 лет, прибывающие из третьих стран, могут въехать в Россию только через два КПП. Украинцы из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут въезжать в Россию через пункты пропуска, расположенные на административной границе между новыми российскими регионами и сопредельными территориями.
Украина ввела визовый режим для всех въезжающих на ее территорию граждан России с 1 июля 2022 года.
С декабря 2021 года трудовые мигранты и иностранцы, въезжающие в Россию на длительный срок, должны проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосмотр, который включает в себя тест на инфекционные заболевания, в том числе ВИЧ-инфекцию, а также наркотическую зависимость.
В ноябре 2022 года от необходимости сдавать отпечатки пальцев освободили беженцев и лиц, получивших временное убежище на территории России, а с 1 января 2023-го дактилоскопию можно проходить в любом территориальном органе вне зависимости от места жительства или регистрации.