МВД предложило ограничить пребывание украинцев в России

В конце сентября прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий украинцам въезжать в Россию и выезжать из нее по документам, срок действия которых истек. При этом с октября того же года украинцы старше 14 лет, прибывающие из третьих стран, могут въехать в Россию только через два КПП. Украинцы из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут въезжать в Россию через пункты пропуска, расположенные на административной границе между новыми российскими регионами и сопредельными территориями.