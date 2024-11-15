Количество рейсов из Петербурга в Шанхай и Пекин увеличат летом 2025 года

Начиная с лета 2025 года, увеличится количество регулярных прямых рейсов из петербургского Пулково в аэропорты Пекина и Шанхая. Это стало возможным благодаря рабочему визиту председателя комитета по транспорту Петербурга Валентина Енокаева и генерального директора Пулково Леонида Сергеева, сообщили в пресс-службах ведомства и аэровокзала.
— Количество полетов в Шанхай увеличится с семи до десяти рейсов в неделю, а в перспективе — до 14 рейсов в неделю. Перелеты будет выполнять China Eastern Airlines, — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Что касается столицы Китая, Пекина, то частота рейсов увеличится с двух до семи в неделю. Перевозчиком выступит Hainan Airlines. Кроме этого, авиакомпания имеет планы на развития сообщения между Северной столицей и островом Хайнань, а также из Пулково в Санью и Хайкоу.
Сейчас из Санкт-Петербурга есть возможность улететь в Пекин, Шанхай и Чэнду.