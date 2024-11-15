Количество рейсов из Петербурга в Шанхай и Пекин увеличат летом 2025 года

Что касается столицы Китая, Пекина, то частота рейсов увеличится с двух до семи в неделю. Перевозчиком выступит Hainan Airlines. Кроме этого, авиакомпания имеет планы на развития сообщения между Северной столицей и островом Хайнань, а также из Пулково в Санью и Хайкоу.