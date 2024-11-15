Астрофизики КФУ открыли четыре двойные звезды

КАЗАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Астрофизики Казанского федерального университета (КФУ) открыли четыре новые катаклизмические переменные — двойные звездные системы, состоящие из белого карлика и маломассивной звезды-компаньона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«Международная группа исследователей под руководством молодого ученого кафедры астрономии и космической геодезии Института физики Казанского федерального университета Ильхама Галиуллина открыла четыре новые катаклизмические переменные — двойные звездные системы, состоящие из белого карлика и маломассивной звезды-компаньона», — говорится в сообщении.
Они находятся на расстоянии от 616 до 1 934 световых лет от Земли и меняют свой блеск с периодами около нескольких часов.
«Двойные звезды, в которых белый карлик перетягивает вещество со звезды-компаньона, были открыты в рамках международного научного проекта. Мы вместе со студентами-астрономами Казанского университета занимались анализом данных рентгеновской космической обсерватории Chandra, оптического космического телескопа Gaia и наземной оптической системы Zwicky Transient Facility (ZTF)», — приводит пресс-служба слова ведущего автора исследования, заведующего молодежной НИЛ «Космические источники рентгеновского излучения» Ильхама Галиуллина.
По его словам, исследование подобных объектов позволяет лучше понять природу тесных двойных систем на поздних стадиях эволюции. Поиск новых двойных систем проводился на основе совместного анализа каталогов источников Chandra, Gaia и ZTF. Среди примерно 26 тысяч источников, излучающих в рентгеновском и оптическом диапазонах, удалось выделить порядка 10 кандидатов в катаклизмические переменные.
«Для подтверждения природы источников были проведены наблюдения на крупных оптических телескопах мира, один из которых, имеющий диаметр зеркала 10 метров, расположен в обсерватории Кека, другой — в Паломарской обсерватории, его диаметр зеркала — 5 метров. Благодаря наблюдениям на этих телескопах удалось получить высокоточные оптические спектры и подтвердить природу четырех систем как катаклизмических переменных. Среди открытых нами источников: два новых поляра (в них вещество со звезды-компаньона перетекает на поверхность белого карлика вдоль силовых линий магнитного поля), одна немагнитная катаклизмическая переменная (ее аккреционный диск полностью формируется вокруг белого карлика) и поляр с низким темпом аккреции (Low Accretion Rate Polar — LARP)», — рассказал ученый.
Полученные группой астрономов научные результаты опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics.