Астрофизики КФУ открыли четыре двойные звезды

«Для подтверждения природы источников были проведены наблюдения на крупных оптических телескопах мира, один из которых, имеющий диаметр зеркала 10 метров, расположен в обсерватории Кека, другой — в Паломарской обсерватории, его диаметр зеркала — 5 метров. Благодаря наблюдениям на этих телескопах удалось получить высокоточные оптические спектры и подтвердить природу четырех систем как катаклизмических переменных. Среди открытых нами источников: два новых поляра (в них вещество со звезды-компаньона перетекает на поверхность белого карлика вдоль силовых линий магнитного поля), одна немагнитная катаклизмическая переменная (ее аккреционный диск полностью формируется вокруг белого карлика) и поляр с низким темпом аккреции (Low Accretion Rate Polar — LARP)», — рассказал ученый.