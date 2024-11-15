С 1 декабря в Ростове заработают 30 елочных базаров: Власти Ростова рассказали, где можно будет найти новогоднее настроение

От теплой ростовской зимы порой до середины января не допросишься снега, такого, чтобы улицы стали белыми не на пару часов, а на несколько дней. Так что жители донской столицы привыкли создавать себе новогоднее настроение своими силами. Многие покупают домой живую елку не за несколько дней до Нового года, а чуть ли не за месяц. Для тех, кто не любит выбирать зеленую красавицу впопыхах, а делает это вдумчиво и заранее, в Ростове уже в первый день зимы откроются елочные базары.
— С 1 декабря в Ростове заработают 30 елочных базаров, где ростовчане и гости города смогут приобрести ели, сосны, пихты, — рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
ПОЛНЫЙ СПИСОК ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ.
Публикуем полный список точек, где можно купить новогоднее дерево в донской столице. С 1 декабря елочные базары откроются по следующим адресам:
— улица Добровольского, 20;
— улица Московская, 50а;
— улица Московская, 52а;
— улица Добровольского, 30;
— проспект Ворошиловский, 105;
— площадь Ленина;
— проспект Михаила Нагибина, 19;
— улица Таганрогская, 116;
— площадь Карла Маркса;
— улица 2-я Краснодарская, 159;
— улица 2-я Краснодарская — «Аллея Роз»;
— улица Зорге, 39;
— улица Зорге на пересечении с проспектом Стачки;
— проспект Коммунистический, 27;
— проспект Коммунистический, 27б;
— проспект Коммунистический, 42;
— улица Маршала Жукова, 36/5;
— проспект Стачки, 231;
— проспект Ленина, 127;
— улица Волкова, 2;
— улица Фурмановская, 150;
— улица Волкова на пересечении с проспектом Космонавтов;
— площадь Рабочая, 1;
— улица Максима Горького, 159.
Проработают елочные базары ровно месяц, до 31 декабря. Кстати, они откроются и на частных территориях, в том числе в крупных гипермаркетах и торговых центрах.
— Мы в свою очередь, проконтролируем, чтобы новогодние деревья были безопасными для потребителей, имели все необходимые документы. Особое внимание в эти дни к стихийным площадкам — незаконная торговля в нашем городе запрещена. Нарушителям грозит административная ответственность, — предупредил Алексей Логвиненко.
Кроме того, возможно размещение в городе праздничных специализированных промышленных ярмарок по следующим адресам:
— улица Фурмановская, 150;
— улица Волкова на пересечении с проспектом Космонавтов;
— площадь Карла Маркса.
Также возможно размещение праздничной универсальной ярмарки на площади Рабочая. На этих ярмарках ростовчане также смогут приобрести новогодние деревья и елочные украшения.
КАК УКРАСЯТ ГОРОД.
Также в начале декабря город начинают украшать к новому году. Ранее «КП — Ростов-на-Дону» выяснила в администрации донской столицы, что известно об украшении города в этом году.
— Концепция проведения празднования Нового 2025 года находится в стадии разработки, — сообщили в управлении наружной рекламой администрации в ответ на официальный запрос издания.
При этом уже известно, что чем-то новым ростовчан удивлять не будут.
— Работы по украшению города планируется произвести существующими композициями, без осуществления закупки новых элементов оформления, — добавили в управлении.
Напомним, в прошлом году на украшение Ростова администрация города потратила 59 млн рублей. На площади Советов и на Большой Садовой у входа в парк им. Максима Горького тогда «выросли» две 21-метровые искусственные ели. Для сравнения: такая высота чуть ниже семиэтажного дома. Новогодние деревья были 37-ярусные, их ветви украсили белые звезды и золотистые гирлянды.
Засверкали огнями гирлянд и два моста — Ворошиловский и на проспекте Стачки. Кстати, Ворошиловский мост подсветкой украсили впервые.
Также ростовчан и гостей города радовали световые деревья и арки, деревянные игрушки и целые нарядные фотозоны. Например, огромные светящиеся «снежинки», по семь метров в ширину и пять в высоту, украсили площадь Советов. А световые арки с указанием года «2024» были установлены на Театральной площади и в Соборном переулке.