Олбани
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 декабря в Ростове заработают 30 елочных базаров: Власти Ростова рассказали, где можно будет найти новогоднее настроение

Список елочных базаров в Ростове-на-Дону опубликовали в администрации.

Источник: Комсомольская правда

От теплой ростовской зимы порой до середины января не допросишься снега, такого, чтобы улицы стали белыми не на пару часов, а на несколько дней. Так что жители донской столицы привыкли создавать себе новогоднее настроение своими силами. Многие покупают домой живую елку не за несколько дней до Нового года, а чуть ли не за месяц. Для тех, кто не любит выбирать зеленую красавицу впопыхах, а делает это вдумчиво и заранее, в Ростове уже в первый день зимы откроются елочные базары.

— С 1 декабря в Ростове заработают 30 елочных базаров, где ростовчане и гости города смогут приобрести ели, сосны, пихты, — рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ.

Публикуем полный список точек, где можно купить новогоднее дерево в донской столице. С 1 декабря елочные базары откроются по следующим адресам:

— улица Добровольского, 20;

— улица Московская, 50а;

— улица Московская, 52а;

— улица Добровольского, 30;

— проспект Ворошиловский, 105;

— площадь Ленина;

— проспект Михаила Нагибина, 19;

— улица Таганрогская, 116;

— площадь Карла Маркса;

— улица 2-я Краснодарская, 159;

— улица 2-я Краснодарская — «Аллея Роз»;

— улица Зорге, 39;

— улица Зорге на пересечении с проспектом Стачки;

— проспект Коммунистический, 27;

— проспект Коммунистический, 27б;

— проспект Коммунистический, 42;

— улица Маршала Жукова, 36/5;

— проспект Стачки, 231;

— проспект Ленина, 127;

— улица Волкова, 2;

— улица Фурмановская, 150;

— улица Волкова на пересечении с проспектом Космонавтов;

— площадь Рабочая, 1;

— улица Максима Горького, 159.

Проработают елочные базары ровно месяц, до 31 декабря. Кстати, они откроются и на частных территориях, в том числе в крупных гипермаркетах и торговых центрах.

— Мы в свою очередь, проконтролируем, чтобы новогодние деревья были безопасными для потребителей, имели все необходимые документы. Особое внимание в эти дни к стихийным площадкам — незаконная торговля в нашем городе запрещена. Нарушителям грозит административная ответственность, — предупредил Алексей Логвиненко.

Кроме того, возможно размещение в городе праздничных специализированных промышленных ярмарок по следующим адресам:

— улица Фурмановская, 150;

— улица Волкова на пересечении с проспектом Космонавтов;

— площадь Карла Маркса.

Также возможно размещение праздничной универсальной ярмарки на площади Рабочая. На этих ярмарках ростовчане также смогут приобрести новогодние деревья и елочные украшения.

КАК УКРАСЯТ ГОРОД.

Также в начале декабря город начинают украшать к новому году. Ранее «КП — Ростов-на-Дону» выяснила в администрации донской столицы, что известно об украшении города в этом году.

— Концепция проведения празднования Нового 2025 года находится в стадии разработки, — сообщили в управлении наружной рекламой администрации в ответ на официальный запрос издания.

При этом уже известно, что чем-то новым ростовчан удивлять не будут.

— Работы по украшению города планируется произвести существующими композициями, без осуществления закупки новых элементов оформления, — добавили в управлении.

Напомним, в прошлом году на украшение Ростова администрация города потратила 59 млн рублей. На площади Советов и на Большой Садовой у входа в парк им. Максима Горького тогда «выросли» две 21-метровые искусственные ели. Для сравнения: такая высота чуть ниже семиэтажного дома. Новогодние деревья были 37-ярусные, их ветви украсили белые звезды и золотистые гирлянды.

Засверкали огнями гирлянд и два моста — Ворошиловский и на проспекте Стачки. Кстати, Ворошиловский мост подсветкой украсили впервые.

Также ростовчан и гостей города радовали световые деревья и арки, деревянные игрушки и целые нарядные фотозоны. Например, огромные светящиеся «снежинки», по семь метров в ширину и пять в высоту, украсили площадь Советов. А световые арки с указанием года «2024» были установлены на Театральной площади и в Соборном переулке.