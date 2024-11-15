С 1 декабря в Ростове заработают 30 елочных базаров: Власти Ростова рассказали, где можно будет найти новогоднее настроение

От теплой ростовской зимы порой до середины января не допросишься снега, такого, чтобы улицы стали белыми не на пару часов, а на несколько дней. Так что жители донской столицы привыкли создавать себе новогоднее настроение своими силами. Многие покупают домой живую елку не за несколько дней до Нового года, а чуть ли не за месяц. Для тех, кто не любит выбирать зеленую красавицу впопыхах, а делает это вдумчиво и заранее, в Ростове уже в первый день зимы откроются елочные базары.