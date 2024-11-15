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В Ростове обсудили негативные социальные явления среди молодежи

В донской столице с молодежью обсудили профилактику наркомании.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове прошел форум с молодыми лидерами Дона. На встрече участники обсудили негативные социальные явления в молодежной среде. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Кроме этого, молодежь также попыталась разработать эффективные меры по профилактике таких явлений, а также предложила создать тематические волонтерские команды с использованием информационных технологий.

Во время форума был затронут вопрос профилактики наркомании. По словам властей, в этом вопросе они возлагают надежды на молодое поколение.

— В нашей работе используются различные инструменты, такие как социальная реклама, интернет, творческие проекты и социально значимые инициативы. Важен постоянный диалог, который позволяет анализировать и совершенствовать эти инструменты, чтобы они оставались актуальными и эффективными. Для этого мы и проводим такие встречи, где обмениваемся опытом и идеями, обсуждаем новые подходы и методы работы, — отметил начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Алексей Чванов.