Посол РФ заявил о стремлении участников ИТЭР оградить проект от влияния политики

«Над этим проектом трудятся вместе люди из разных стран, и это хороший пример того, что человечество может совместно работать над решением глобальных проблем. ИТЭР — это большой проект, но также и модель сотрудничества. Это проект был создан ради мира, и я думаю, что он таким и останется», — резюмировал Барабаски.