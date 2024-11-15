Посол РФ заявил о стремлении участников ИТЭР оградить проект от влияния политики

«Проект ИТЭР развивается несколько десятилетий, и, что очень важно, он находится вне политического поля, — сказал Мешков. — В эти непростые времена все участники проекта стараются сделать так, чтобы он не был подвержен политической конъюнктуре, и мы поддерживаем такие шаги».
Мешков отметил, что на проекте ИТЭР работают около 80 российских специалистов — «это очень серьезное присутствие». «Сейчас весь проект переходит из стадии подготовки к стадии монтажа оборудования. Это качественно новый этап. На днях сюда приехала группа наших монтажников из Нижнего Новгорода. Они будут устанавливать оборудование, которое поступило сюда из России», — добавил глава российской дипмиссии.
«Главные сложности — логистические и финансовые. Однако надо отдать должное Пьетро Барабаски. Генеральный директор принимает максимальное участие в их решении, в том числе разъясняет западным компаниям и правительствам, что проект ИТЭР не находится ни под какими санкциями и опасения, которые испытывают западные компании, не имеют под собой почвы», — подчеркнул Мешков.
Он также отметил, что на его встрече с Барабаски «обсуждались в общем плане стратегические задачи, которые стоят перед ИТЭР на ближайшие 15 лет».
Вклад России.
«Россия вносит существенный вклад в развитие ИТЭР, это около 10%. Больше в проекте участвует только ЕС, который является принимающей стороной», — сказал Барабаски.
Он подчеркнул, что Россия «поставляла, поставляет и будет поставлять различные важные компоненты для создания реактора». «Над проектом трудятся российские инженеры, ученые. Также хочу напомнить, что само понятие “токамак” (тороидальная камера с магнитными катушками) пришло из России, это российское изобретение», — подчеркнул Барабаски.
Генеральный директор отметил, что «исторически Россия внесла большой вклад в развитие ИТЭР». «Это очень важный участник проекта, и я верю, что так будет и дальше», — добавил он.
«Над этим проектом трудятся вместе люди из разных стран, и это хороший пример того, что человечество может совместно работать над решением глобальных проблем. ИТЭР — это большой проект, но также и модель сотрудничества. Это проект был создан ради мира, и я думаю, что он таким и останется», — резюмировал Барабаски.
Проект ИТЭР.
ИТЭР — проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. В основе реактора — технология токамак, разработанная в 1950-е годы советскими академиками Игорем Таммом и Андреем Сахаровым. Цель ИТЭР — продемонстрировать научную и техническую возможность получения человечеством термоядерной энергии для мирных целей.
Строят реактор совместно Европейский союз, Индия, Китай, Республика Корея, Россия, США и Япония. Российские предприятия отвечают за производство 25 уникальных систем будущей установки. В рамках совместной реализации проекта ИТЭР ряд ключевых предприятий Росатома изготавливают важнейшие компоненты будущей установки, в том числе все центральные сборки дивертора, 40% панелей первой стенки, коммутирующую аппаратуру, соединители модулей бланкета.