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Посол РФ заявил о стремлении участников ИТЭР оградить проект от влияния политики

Все участники проекта Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР) стремятся избегать влияния политики на его развитие, и Россия поддерживает эти усилия. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков во время визита на площадку строительства ИТЭР.

«Проект ИТЭР развивается несколько десятилетий, и, что очень важно, он находится вне политического поля, — сказал Мешков. — В эти непростые времена все участники проекта стараются сделать так, чтобы он не был подвержен политической конъюнктуре, и мы поддерживаем такие шаги».

Мешков отметил, что на проекте ИТЭР работают около 80 российских специалистов — «это очень серьезное присутствие». «Сейчас весь проект переходит из стадии подготовки к стадии монтажа оборудования. Это качественно новый этап. На днях сюда приехала группа наших монтажников из Нижнего Новгорода. Они будут устанавливать оборудование, которое поступило сюда из России», — добавил глава российской дипмиссии.

«Главные сложности — логистические и финансовые. Однако надо отдать должное Пьетро Барабаски. Генеральный директор принимает максимальное участие в их решении, в том числе разъясняет западным компаниям и правительствам, что проект ИТЭР не находится ни под какими санкциями и опасения, которые испытывают западные компании, не имеют под собой почвы», — подчеркнул Мешков.

Он также отметил, что на его встрече с Барабаски «обсуждались в общем плане стратегические задачи, которые стоят перед ИТЭР на ближайшие 15 лет».

Вклад России.

«Россия вносит существенный вклад в развитие ИТЭР, это около 10%. Больше в проекте участвует только ЕС, который является принимающей стороной», — сказал Барабаски.

Он подчеркнул, что Россия «поставляла, поставляет и будет поставлять различные важные компоненты для создания реактора». «Над проектом трудятся российские инженеры, ученые. Также хочу напомнить, что само понятие “токамак” (тороидальная камера с магнитными катушками) пришло из России, это российское изобретение», — подчеркнул Барабаски.

Генеральный директор отметил, что «исторически Россия внесла большой вклад в развитие ИТЭР». «Это очень важный участник проекта, и я верю, что так будет и дальше», — добавил он.

«Над этим проектом трудятся вместе люди из разных стран, и это хороший пример того, что человечество может совместно работать над решением глобальных проблем. ИТЭР — это большой проект, но также и модель сотрудничества. Это проект был создан ради мира, и я думаю, что он таким и останется», — резюмировал Барабаски.

Проект ИТЭР.

ИТЭР — проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. В основе реактора — технология токамак, разработанная в 1950-е годы советскими академиками Игорем Таммом и Андреем Сахаровым. Цель ИТЭР — продемонстрировать научную и техническую возможность получения человечеством термоядерной энергии для мирных целей.

Строят реактор совместно Европейский союз, Индия, Китай, Республика Корея, Россия, США и Япония. Российские предприятия отвечают за производство 25 уникальных систем будущей установки. В рамках совместной реализации проекта ИТЭР ряд ключевых предприятий Росатома изготавливают важнейшие компоненты будущей установки, в том числе все центральные сборки дивертора, 40% панелей первой стенки, коммутирующую аппаратуру, соединители модулей бланкета.