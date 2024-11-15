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Количество сделок по покупке жилья в новостройках выросло на 8% за месяц

В октябре ростовчане заключили более 900 сделок по покупке квартир в новостройках.
Источник: Комсомольская правда

С января по октябрь этого года количество сделок по покупке жилья в новостройках сократилось на 23%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится на одном из сервисов объявлений с недвижимостью.

Также, по данным исследования, за октябрь этого года было заключено более 900 сделок по покупке квартир в новостройках. А это на восемь процентов больше, чем месяцем ранее.

Кстати, всего в прошлом году за десять месяцев в донской столице было продано около 16 тысяч квартир. За аналогичный период этого года этот показатель упал до 12 тысяч квартир.

Напомним, что к концу года в Аксае будет сдан долгострой на Менделеева. Пять лет назад из-за недобросовестного застройщика дом был включен в Единый реестр проблемных объектов. А в этом году завершить строительство взялся другой застройщик. И в скором времени почти 400 человек получат долгожданные ключи от своих квартир.