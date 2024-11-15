Количество сделок по покупке жилья в новостройках выросло на 8% за месяц

Напомним, что к концу года в Аксае будет сдан долгострой на Менделеева. Пять лет назад из-за недобросовестного застройщика дом был включен в Единый реестр проблемных объектов. А в этом году завершить строительство взялся другой застройщик. И в скором времени почти 400 человек получат долгожданные ключи от своих квартир.