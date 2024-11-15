«Белорусов ждут мини-каникулы»: как страна будет отдыхать в 2025 году

Совет министров установил график переноса рабочих дней в Беларуси в 2025 году. Об этом сообщается на Национальном правовом портале, где опубликован текст постановления Совмина № 839 от 14 ноября.
Согласно документу в следующем 2025 году будут перенесены четыре рабочих дня: в январе, апреле, июле и декабре.
В частности, рабочий день с понедельника, 6 января, будет перенесен на субботу, 11 января. А вот в апреле белорусы выходной наоборот отработают раньше: вместо понедельника, 28 апреля, придется потрудиться в субботу, 26 апреля. Далее пятница, 4 июля, переносится на субботу 12 июля, а вместо пятницы, 26 декабря на работу придется опять выйти раньше — в субботу, 20 декабря.
Таким образом, в 2025 году в Беларуси будет несколько мини-каникул по три-четыре дня: с 4 по 7 января, с 27 по 29 апреля, с 9 по 11 мая, с 3 по 6 июля, и с 25 по 28 декабря.
Вместе с тем организации Беларуси имеют право с учетом специфики своего производства или графика работы переносить рабочие дни в ином порядке, но обязательно в соответствии с законодательством.
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