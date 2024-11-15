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Школьник из Ростова победил на Международном шахматном турнире

Шахматисты из Ростова сразились с китайскими игроками.
Источник: Комсомольская правда

Ростовский шахматист Артем Полковникян занял первое место в личном зачете Международного шахматного турнира. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Турнир проходил в рамках международного форума. В игре в шахматы состязались команды из городов-побратимов и городов-партнеров России и Китая. Так, в личном зачете среди юношей победу одержал ростовчанин. Он набрал 22 очка из 24 возможных. А команда из донской столицы вошла в пятерку лучших по результатам командного зачета.

Всего же в онлайн-турнире соревновались 150 юных шахматистов из 19 российских городов и семи китайских.