В Тасмании обнаружены следы пожаров, вызванных первыми жителями острова

Используя эти пробы почв и донных отложений, исследователи реконструировали, как менялся климат Тасмании в последние 60 тыс. лет, до и после прибытия аборигенов на его территорию. Проведенный ими анализ показал, что во всех изученных отложениях присутствует прослойка из пепла и частиц угля, возраст которой составляет 41,6 тыс. лет. Почти сразу после ее появления в пробах грунта, около 40 тыс. лет назад, видовой состав флоры Тасмании резко меняется, на что указывают зерна пыльцы, сохранившиеся в древнем иле из озера Селина.