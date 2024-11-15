В Тасмании обнаружены следы пожаров, вызванных первыми жителями острова

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Британские и австралийские палеоклиматологи обнаружили в болотных и озерных отложениях на острове Тасмания и соседних с ним клочках суши следы массовых лесных пожаров, которые были вызваны первыми жителями острова примерно 41 тыс. лет назад. Об этом сообщила пресс-служба британского Кембриджского университета.
«Австралия является родиной древнейшей культуры аборигенов на Земле, которая существует уже более 50 тыс. лет. Исследования последних лет показывают, что первые австралийские аборигены использовали огонь, чтобы менять облик среды их обитания, однако до настоящего времени нам не удавалось найти свидетельства этого на территории острова Тасмания», — заявил доцент Кембриджского университета (Великобритания) Мэттью Аделайе, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Палеоклиматологи совершили это открытие при изучении образцов озерных отложений, которые были собраны при изучении дна озера Селина на западе Тасмании, а также проб грунта из древних болот, которые были получены на острове Кларк и острове Три-Хаммок в Бассовом проливе. Они были связаны с Тасманией перешейками из суши в ледниковую эру, когда уровень Мирового океана был на несколько десятков метров ниже, чем сегодня.
Используя эти пробы почв и донных отложений, исследователи реконструировали, как менялся климат Тасмании в последние 60 тыс. лет, до и после прибытия аборигенов на его территорию. Проведенный ими анализ показал, что во всех изученных отложениях присутствует прослойка из пепла и частиц угля, возраст которой составляет 41,6 тыс. лет. Почти сразу после ее появления в пробах грунта, около 40 тыс. лет назад, видовой состав флоры Тасмании резко меняется, на что указывают зерна пыльцы, сохранившиеся в древнем иле из озера Селина.
В результате этого кипарисы и другие деревья, которые в прошлом произрастали в густых тропических влажных лесах, сменились на эвкалипты и другие виды австралийской флоры, которые обычно произрастают в регионах с частыми лесными пожарами. По мнению ученых, подобная резкая перемена в структуре экосистем Тасмании является следствием проникновения на остров предков аборигенов, которые использовали огонь в качестве «инструмента» для преобразования лесных ландшафтов.
Использование контролируемых возгораний, как отмечает Аделайе, сейчас активно обсуждается в Австралии в качестве возможного инструмента для предотвращения массовых лесных пожаров, аналогичных тем, которые возникли на южном континенте в 2019 и 2020 годах. Изучение древнего наследия аборигенов на территории Тасмании и в самой Австралии поможет оценить долгосрочные последствия от использования таких «леснических» практик, подытожили палеоклиматологи.
История заселения Австралии.
По текущим представлениям антропологов, первые люди проникли на территорию Австралии примерно 50 тыс. лет назад по мелководьям и перешейкам, соединявшим Евразию и Австралию в доледниковую эру. Впоследствии эти сухопутные «мосты» между островами и континентами были затоплены и предки аборигенов оказались в изоляции. Сейчас ученые изучают следы их миграций, а также пытаются понять, как деятельность древних австралийцев повлияла на исчезновение местной мегафауны.