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Музейный автобус «Самбекские высоты» будет курсировать постоянно

Из Таганрога музейный автобус «Самбекские высоты» будет курсировать по субботам на постоянной основе.

Источник: Комсомольская правда

Музейный автобус от Таганрога до мемориального комплекса «Самбекские высоты» теперь будет курсировать по субботам на постоянной основе. Об этом сообщили в музее.

Отправляться автобус будет от остановки, которая находится на Новом вокзале. Отбывать из Таганрога будет каждые два часа: в 10:00, 12:00 и 14:00. А выезд из музея будет осуществляться в 13:00, 15:00 и 16:20. Стоимость поездки в один конец вместе с экскурсией составит сто рублей с одного человека.

— По дороге из Таганрога в музей пассажиры прослушают экскурсию «Маршрут памяти». Экскурсия на обратном пути под названием «Путь победителей» расскажет о важных событиях военных лет, которые происходили в этих местах, — говорится в сообщении.

Отметим, что музейный автобус рассчитан на 30 человек.