Музейный автобус «Самбекские высоты» будет курсировать постоянно

Отправляться автобус будет от остановки, которая находится на Новом вокзале. Отбывать из Таганрога будет каждые два часа: в 10:00, 12:00 и 14:00. А выезд из музея будет осуществляться в 13:00, 15:00 и 16:20. Стоимость поездки в один конец вместе с экскурсией составит сто рублей с одного человека.