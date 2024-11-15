Умер режиссёр Александр Панкратов

В советское время одновременно с режиссёром популярным стал его тёзка — актёр Александр Панкратов. Чтобы между двумя деятелями искусства не было путаницы, актёр добавил к своей фамилии приставку и стал Панкратовым-Чёрным. Режиссёр-Панкратов на некоторое время стал Панкратовым-Белым, однако затем отказался от приставки к фамилии.