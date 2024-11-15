Посол РФ: участие страны в проекте ИТЭР помогает ей развивать промышленность

«Здесь используются уникальные российские технологии. Я убедился в том, что это не одномоментная история, а то, что эти технологии потом могут использоваться в интересах российского народного хозяйства совершенно в разных вещах», — сказал он. В качестве примера посол привел использование наработок российской части ИТЭР в производстве сверхпроводников для российских томографов. Кроме того, по его словам, участие в таких крупных проектах позволяет отрабатывать координацию действий множества российских компаний.