Посол РФ: участие страны в проекте ИТЭР помогает ей развивать промышленность

СЕН-ПОЛЬ-ЛЕ-ДЮРАНС /Франция/, 15 ноября. /ТАСС/. Россия извлекает выгоду от участия в проекте строительства Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР), применяя используемые в нем наработки в других сферах и развивая собственную промышленность. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков после осмотра площадки международного комплекса и встречи с российскими специалистами, участвующими в его строительстве.
«Здесь используются уникальные российские технологии. Я убедился в том, что это не одномоментная история, а то, что эти технологии потом могут использоваться в интересах российского народного хозяйства совершенно в разных вещах», — сказал он. В качестве примера посол привел использование наработок российской части ИТЭР в производстве сверхпроводников для российских томографов. Кроме того, по его словам, участие в таких крупных проектах позволяет отрабатывать координацию действий множества российских компаний.
В ходе визита он провел переговоры с главой ИТЭР Пьетро Барабаски, осмотрел цех по сборке модулей реактора и непосредственно реакторный зал. Также он встретился с российскими специалистами из Нижнего Новгорода, которые уже приступили к монтажу гиротронных систем, предназначенных для дополнительного нагрева плазмы в термоядерном реакторе международного проекта ИТЭР.
Специалисты Института прикладной физики РАН рассказали журналистам, что привезенные из России гиротроны обладают уникальными характеристиками и полностью соответствуют всем требованиям проекта. Уникальность этих систем заключается в их высокой мощности на уровне 1 МВт и в том, что эту мощность они смогут поддерживать в течение долгого времени. «Россия играет очень важную роль. Без российских гиротронов работы заняли бы существенно более долгие сроки», — заявил один из инженеров.
Принятое ранее решение изменить материал первой стенки реактора с бериллия на вольфрам повлекло за собой и увеличение количества гиротронов, необходимых для его запуска. В первой комнате с оборудованием, которую показали журналистам и где работают специалисты из Нижнего Новгорода, должны быть установлены 24 гиротрона: 8 российских, 8 японских, 6 европейских и 2 индийских. Всего же их число планируется довести до 72 с возможным увеличением до 80.
Проект ИТЭР.
ИТЭР — проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. В основе реактора — технология токамак, разработанная в 1950-е годы советскими академиками Игорем Таммом и Андреем Сахаровым. Цель ИТЭР — продемонстрировать научную и техническую возможность получения человечеством термоядерной энергии для мирных целей.
Строят реактор совместно Европейский союз, Индия, Китай, Республика Корея, Россия, США и Япония. Российские предприятия отвечают за производство 25 уникальных систем будущей установки. В рамках совместной реализации проекта ИТЭР ряд ключевых предприятий Росатома изготавливают важнейшие компоненты будущей установки, в том числе все центральные сборки дивертора, 40% панелей первой стенки, коммутирующую аппаратуру, соединители модулей бланкета. Согласно обновленной стратегии развития проекта, первые эксперименты на Международном термоядерном экспериментальном реакторе (ИТЭР) начнутся в 2034 году, а полноценная работа этой установки намечена на 2039 год.