Более 60 тысяч трудовых мигрантов работают в Беларуси в 2024 году

Более 60 тысяч трудовых мигрантов мира работают в Беларуси в 2024 году. Такие данные озвучила первый заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Астрейко на международной конференции в Минске на тему нелегальной миграции и продвижения регионального сотрудничества в решении этой проблемы.
Более 40% от этого числа трудовых мигрантов составляют жители России. А в целом, иностранные специалисты, которые по трудовому договору работают в Беларуси, являются гражданами 130 стран мира.
Большинство трудовых мигрантов заняты на рабочих специальностях. Из них две трети в сфере услуг: в торговле, гостиничном бизнесе, транспортной деятельности. Также иностранцы работают в строительстве, сельском хозяйстве, производстве продуктов питания. Но можно трудовых мигрантов встретить и на руководящих должностях, в основном, их занимают россияне.
Татьяна Астрейко отметила, что за последние два года трудовая миграция в Беларусь возросла в полтора раза. Кроме того, минтруда и соцзащиты прогнозирует дальнейший ее рост.
«Мы понимаем, что внутренние трудовые ресурсы ограничены. Для решения тактических задач по обеспечению нанимателей кадрами привлекаются иностранные мигранты. Это данность и неизбежность», — сказала Татьяна Астрейко.
Также первый замминистра напомнила, что привлекать трудовых мигрантов на работу без специального разрешения на сегодняшний день можно по 53 профессиям. Но пригласить иностранца можно только при условии, что вакансия не востребована со стороны граждан Беларуси.
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