Что можно и нельзя делать на Анну Холодную 16 ноября, когда узнавали про мороз

В указанный день старались не выходить без особой надобности из дома, так как это могло грозить неприятностями. Кроме того, запрещено жаловаться на свою судьбу. Предки верили, что ситуация может только усугубиться. Супружеским парам не следует ругаться и ссориться. Подобное может перерасти в большой скандал.