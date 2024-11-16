Что можно и нельзя делать на Анну Холодную 16 ноября, когда узнавали про мороз

Православная церковь 16 ноября Анну Всеволодовну, которая была игуменьей Андреевского монастыря и основательницей первой школы для женщины в Европе. В народе принято отмечать день Анны Холодной. Это связано с тем, что с указанной даты устанавливались сильные холода.
Что нельзя делать 16 ноября
В указанный день старались не выходить без особой надобности из дома, так как это могло грозить неприятностями. Кроме того, запрещено жаловаться на свою судьбу. Предки верили, что ситуация может только усугубиться. Супружеским парам не следует ругаться и ссориться. Подобное может перерасти в большой скандал.
Что можно делать 16 ноября
По традиции, 16 ноября было принято варить ягодный кисель для поддержания здоровья. Кроме того, хозяйки выпекали булочки и пирожки, куда обязательно добавляли ягоды. А еще в указанную дату занимались рукоделием.
Согласно приметам, дым столбом, поднимающийся из трубы, предупреждает про сильный мороз. Большое количество снега предвещает мороз 16 ноября. В том случае, если сильный мороз ударил вечером, то ждали теплой зимы.